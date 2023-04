Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 3:2-Sieg in Ahrweiler muss sich Oberligist FC Arminia Ludwigshafen keine Gedanken mehr darüber machen, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Der Primus der Abstiegsrunde erwartet am Samstag, 16.30 Uhr, den TuS Kirchberg. Dabei dürfte ein Mann in der Startelf stehen, den vor der Runde keiner auf der Rechnung hatte.

Als absoluter Nobody heuerte der aus der Jugend des FC Speyer 09 gekommene Lukas Kebernik bei der Arminia an. „Der Sprung von der Jugend in die Oberliga ist groß, anfangs hatte ich Schwierigkeiten“,