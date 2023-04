Bei einem Arbeitsunfall im Stammwerk der BASF in Ludwigshafen ist am Mittwoch ein Mitarbeiter verletzt worden. Wie der Chemiekonzern am Donnerstag weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr an einer Anlage im Werksteil Süd. Aus noch ungeklärter Ursache habe sich der Mitarbeiter eine Verletzung an der Hand zugezogen. Er wurde vor Ort vom BASF-Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in einer Klinik aufgenommen.