Bereits am Freitag, 28. Oktober, hat sich ein Mitarbeiter einer externen Firma gegen 15.30 Uhr in einem Betrieb des BASF-Werksteils Nord verletzt. Er benetzte sich bei Demontagearbeiten mit Salpetersäure. Der Mitarbeiter stellte sich erst am Mittwoch, 2. November, in der werksärztlichen Ambulanz vor und wurde zur weiteren Behandlung in einer umliegenden Klinik stationär aufgenommen. Die zuständigen Behörden sind laut dem Chemiekonzern informiert.