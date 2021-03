Bei der Firma DyStar, die sich als Standortpartner auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen befindet, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Reinigungsarbeiten an einem Staubfilter kam es im Werksteil Süd zu einer Stichflamme, weil sich Indigo-Granulat entzündete. Ein DyStar-Mitarbeiter erlitt Verbrennungen und wurde laut BASF in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde gelöscht. Wie der Chemiekonzern mitteilt, handelt es sich bei Indigo-Granulat um einen Textilfarbstoff, der schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden verursachen kann.