Die Energiekrise und die sich abkühlende Konjunktur in der Wirtschaft haben sich noch nicht auf den Arbeitsmarkt in der Region ausgewirkt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit im Oktober erneut gesunken.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner stabilen Seite. Personal wird nach wie vor stark nachgefragt, was auch die Meldungen neuer Stellen zeigen“, berichtet Jeanette Pandza, Operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Arbeitgeber haben demnach im Oktober mit 740 neuen Jobs nur 20 weniger gemeldet als im Vormonat. Der Bestand umfasst 4048 Stellen, 301 mehr als vor einem Jahr. Die Agentur spricht von einer „Herbstbelebung“.

Das Gesamtbild zeigt sich beim Blick auf die Kommunen: In der Stadt Ludwigshafen waren im Oktober 7775 Arbeitslose registriert, 184 weniger als im Vormonat und 529 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent, liegt aber weiter deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (5,3 Prozent). Gleiches gilt für Mannheim, wo die Quote bei 7,2 Prozent lag.

In Frankenthal waren 2227 Menschen arbeitslos gemeldet, 27 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Auch in Speyer ist die Anzahl der Arbeitslosen gesunken. Mit 2683 Personen waren 86 weniger arbeitslos gemeldet als im September was dem Vorjahresniveau entspricht. Die Quote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. In der Statistik liegt der Rhein-Pfalz-Kreis mit einer Quote von 3,8 Prozent vorne, was aktuell 3360 Arbeitslosen entspricht (-72 im Vergleich zum September).