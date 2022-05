Achtung Autofahrer: Die Sanierung der A650-Fahrbahn zwischen Ludwigshafen und Maxdorf erfordert laut der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest eine nächtliche Sperrung der Fahrbahn nach Ludwigshafen. Hintergrund: Auf der A650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf wird derzeit die Fahrbahn saniert – zunächst in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, anschließend in Richtung Ludwigshafen. Nach der Fahrbahn gen Bad Dürkheim muss nun auch die Fahrbahn nach Ludwigshafen für eine Nacht gesperrt werden: am 18./19. Mai von 22 bis 5 Uhr. In dieser Zeit wird einer Ankündigung zufolge eine temporäre Schutzeinrichtung zur Sicherung des Baustellenverkehrs aufgestellt. Die Umleitung erfolge über die U77 und sei ausgeschildert. An der Anschlussstelle Friedelsheim sei in der genannten Zeit die Auffahrt in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Die Umleitung U77 führe bei Bad Dürkheim über die B37 auf die B271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim, dort weiter auf die A65 bis zum Kreuz Mutterstadt und schließlich über die A61 bis zum Kreuz Ludwigshafen.

Bauprojekt endet im Oktober

Voraussichtliches Ende des Bauprojekts auf der A650, das neben der Fahrbahnsanierung auch die Sanierung von Überführungen auf der Strecke einschließt, ist Ende Oktober. Planung, Leitung und Bauüberwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Erste Bauphase

In der ersten Bauphase sollen im Mittelstreifen neue Schutzplanken installiert und Mittelstreifenüberfahrten für die im späteren Verlauf der Arbeiten benötigten Verkehrsumlegungen eingerichtet werden. Gleichzeitig erfolgen Sanierungsarbeiten im Mittelteil von drei Überführungsbauwerken auf der Strecke. Im Vorfeld zu dieser Bauphase, die am 9. Mai begonnen hat, wurden beide Richtungsfahrbahnen auf je einen Fahrstreifen verengt.

Zweite Bauphase

Sanierung der Fahrbahn nach Bad Dürkheim: Voraussichtlich Mitte Juli wird der Verkehr nach Bad Dürkheim komplett auf die Fahrbahn nach Ludwigshafen umgelegt, wo dann für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen verengt zur Verfügung steht. Anschließend können die Sanierung der Fahrbahn nach Bad Dürkheim sowie die Sanierung der Überführungsbauwerke auf dieser Seite beginnen. Die Anschlussstelle Maxdorf (Nord) muss für die Dauer dieser Arbeiten gesperrt werden. Über die Umleitungsempfehlung will die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest gesondert informieren.

Dritte Bauphase

Sanierung der Fahrbahn nach Ludwigshafen: Für die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen wird der dortige Verkehr voraussichtlich Anfang September auf die dann sanierte Fahrbahn nach Bad Dürkheim umgelegt. Dort steht dann für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen verengt zur Verfügung. Die Sanierung der Fahrbahn nach Ludwigshafen sowie die Sanierung der Überführungsbauwerke auf dieser Seite werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen – damit endet dann auch das Gesamtprojekt. Bis dahin muss die Anschlussstelle Maxdorf (Süd) gesperrt werden.