Um die Ludwigshafener Bürger auch künftig zuverlässig mit Gas und Wasser versorgen zu können, verlegt eine Fachfirma im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) Netze GmbH ab Montag, 8. Juni, eine neue Gasversorgungsleitung in der Kriemhildstraße in Edigheim und erneuert dort auch die Wasserversorgungsleitung. Laut Mitteilung werden die Bauarbeiten in zwei Abschnitten erfolgen: Der erste umfasst die Häuser der Nummern 9 bis 24 und läuft bis zum 24. Juli. Der zweite Bauabschnitt betrifft die Häuser mit den Nummern 1 bis 7 und ist vom 27. Juli bis 21. August geplant. Während der Bauphasen ist die Kriemhildstraße in den genannten Abschnitten gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung wird laut TWL Netze ausgeschildert.

Die Arbeiten werden voraussichtlich insgesamt elf Wochen dauern. Die betroffenen Anwohner wurden vorab informiert. Die TWL Netze GmbH bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen und um die Beachtung der Sperrung.