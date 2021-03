Im Zuge der Grunderneuerung der Autobahn 65 zwischen den Anschlussstellen Dannstadt-Schauernheim und Haßloch beginnen am Mittwoch, 3. März, die Asphaltarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auf dem gut sechs Kilometer langen Abschnitt wird mit Verkehrseinschränkungen bis Mitte März gerechnet. Damit die Arbeiten reibungslos ablaufen können und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, steht ab sofort werktäglich zwischen 7 und 16 Uhr nur der linke Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe zur Verfügung. Die Fahrtrichtung Ludwigshafen ist nicht betroffen. Weiterhin ist in dieser Zeit die Ausfahrt an der Anschlussstelle Haßloch nicht möglich. Es wird empfohlen bereits an der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim abzufahren.