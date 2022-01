Weil sich die Omikron-Variante des Coronavirus immer schneller verbreite und damit die Ansteckungsgefahr steige, wendet sich Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) mit dem Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration, Joannis Chorosis (CDU), und der Integrationsbeauftragten Hannele Jalonen in einem Video-Appell mit dem Titel „Impfen schützt und rettet Leben“ an die Ludwigshafener und ruft alle dazu auf, sich impfen zu lassen. Dieser Aufruf werde am Ende in 30 Sprachen übersetzt. Dadurch sollen auch Mitbürger erreicht werden, die die deutsche Sprache nicht beherrschen.

Weitere Lockdowns überflüssig machen

„Die Omikron-Variante ist die Form des Coronavirus, die sich bislang am schnellsten in der Bevölkerung ausbreitet. Die Corona-Impfstoffe sind sicher und haben eine hohe Wirksamkeit – auch gegen die neue Variante. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle selbst und andere mit einer Impfung schützen, weil nur Impfen die Ausbreitung von Corona deutlich mindert – und damit weitere Lockdowns überflüssig macht“, sagt Steeg.

„Wir alle wünschen uns die Alltagsnormalität, wie sie vor der Pandemie war, zurück. Uns ist es wichtig zu zeigen: Dass dies gelingen wird, dazu kann jede und jeder einzelne beitragen, indem er oder sie sich impfen lässt“, erklärt Chorosis. Das Video ist unter anderem auf dem Youtube-Kanal der Stadt (youtube.com/StadtLudwigshafen) zu finden und wird über Social-Media-Kanäle breit gestreut.