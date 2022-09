Der Deutsche Kinderschutzbund bietet für Zwölf- bis 14-Jährige am Samstag, 8. Oktober, Antimobbingkurse in der Anne-Frank-Realschule, Bruchwiesenstraße 310 (West), an. Jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 40 Euro.

Laut Bertelsmann-Studie leidet jedes dritte Kind bereits in der Grundschulzeit an Ausgrenzung und Gewalt. Konkurrenz, Leistungsdruck, Neid, Missgunst, Schulnoten und Angst in der Schulzeit können der Auslöser für Mobbing sein. Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich nicht mehr sicher in der Schule oder in der Freizeit. Diese Zahlen seien alarmierend, heißt es in der Ankündigung.

Strategien für den Alltag

Für betroffene Kinder und Jugendliche seien die verbalen oder sogar körperlichen Angriffe psychisch sehr belastend. Das könne so weit führen, dass sie ihren Schulalltag kaum meistern können und ihre Leistungen schlechter werden, so die Erfahrung des Kinderschutzbunds.

Beim Antimobbingkurs handele es sich um ein zertifiziertes Training, das sich intensiv mit dem Problem beschäftige. Es zeige Umgangs- und Lösungsoptionen auf und entwickle Strategien zur Bewältigung, die Kinder und Jugendliche in Schulalltag und Freizeit nutzen könnten.

Im Netz

www.kinderschutzbund-ludwigshafen.de