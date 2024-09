Ein 26-Jähriger ist am Mittwochabend, 4. September, gegen 22.45 Uhr in einer Bar in der Sternstraße in Friesenheim angegriffen worden. Zwei Autos hielten vor der Bar, aus denen sechs bis acht Männer ausstiegen und den Mann sowie drei weitere Personen im Alter von 33 bis 44 Jahren mit Schlagstöcken, Reizgas und Macheten attackierten. Warum es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Die vier Opfer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Täter flüchteten unerkannt in einem silbernen Mercedes Coupe und einem dunklen BMW Kombi. Gegen 1 Uhr entdeckte die Polizei die beiden Fahrzeuge in der Schopenhauerstraße, ebenfalls in Friesenheim.

Bei einer Kontrolle fanden die Beamten drei Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren. In den Autos fanden sie einen Schlagstock, ein Messer, ein Reizgasspray, die Hülle einer Machete und Testosteron-Präparate. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der übrigen Tatverdächtigen geben können.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.