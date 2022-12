“Die Friesenheimer Ortsbeiratsfraktion FWG/Grüne will weitergehende Planungen zur Teilbebauung des Alwin-Mittasch-Parks nicht unterstützen. Mit Verweis auf die Einordnung des Parks als Kaltluftentstehungsgebiet innerhalb eines klimatischen Gutachtens durch die Firma Ökoplana erscheint der Fraktion die Rand- beziehungsweise Teilbebauung des Parkareals nicht sinnvoll. Die bisher von Gewerbetreibenden der Hohenzollernstraße und Initiatoren einer Bürgerinitiative vorgebrachten Argumente hält die Fraktionsgemeinschaft für nachvollziehbar. Im Wesentlichen würden dabei kritische Fragen zur künftigen Verkehrsbelastung aufgeworfen, die die Fraktion bereits in der Novembersitzung des Ortsbeirats gestellt habe. „Für den mit in die Planung integrierten Kindergarten sehen wir keine Chance auf schnelle Verwirklichung, da der angedachte Standort die Fichtestraße zu Hol- und Bringzeiten der Kinder überlasten würde und der anhaltende Mangel an Erzieherinnen eine rasche Inbetriebnahme unmöglich macht“, heißt es weiter in der Stellungnahme. „Unsere Fraktion favorisiert daher weiterhin – unabhängig von der aktuellen Marktplanung am Mittasch-Park – die Realisierung einer naturnahen Kindertagesstätte für Friesenheim im Bereich des ehemaligen Girlassic-Park-Geländes. Da wir aber ebenfalls einen Bedarf an zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten in Friesenheim und Nord sehen, möchten wir alle Unternehmen zur ernsthaften Prüfung eines alternativen Standorts bitten. Unsere Fraktion wird dazu einen Vorschlag veröffentlichen.“ Auch der Umweltverband BUND hatte bereits Bedenken angemeldet. Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) hatte Pläne dementiert, nach denen die Grünanlage definitiv bebaut werde. Bislang existiere lediglich die Idee, den Parkplatz am Mittasch-Park freizugeben für einen Supermarkt, ein Parkhaus, eine Bäckereifiliale und eine Kita.