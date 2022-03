Grünes Dach: „Auch ich möchte einen Beitrag leisten, um Ludwigshafens schöne Seiten aufzuzeigen“, schreibt Leser Torsten Kerbeck aus Fußgönheim. „Eine besonders schmucke Allee führt vom Stadtteil Oppau zum Willersinnweiher, eingebettet zwischen einer Kleingartenanlage und dem offenen Feld. Im letzten Sommer war die Zufahrt der sonst viel befahrenen Langgartenstraße wegen Straßenbauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. So konnte ich in Ruhe die idyllische Szenerie genießen und gefahrlos fotografisch festhalten.“ Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an die Adresse redlud@rheinpfalz.de.