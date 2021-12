Mit Alkohol am Steuer sind eine Frau und ein Mann in Ludwigshafen unterwegs gewesen. Beide haben dabei andere Fahrzeuge beschädigt und sind und nun ihren Führerschein erst einmal los. Während der Mann selbst die Polizei über seinen Unfall informierte, machte sich die Frau aus dem Staub.

In der Nacht zum Mittwoch fuhr die 24-Jährige gegen 0.30 Uhr rückwärts mit ihrem Wagen von der Margarethenstraße in die Valentin-Bauer-Straße (West). Ein 26-Jähriger blieb mit seinem Auto stehen, um der Frau ein Eingliedern in den Verkehr zu ermöglichen. Doch die Frau fuhr auf das stehende Auto des 26-Jährigen auf und dann in Richtung Bruchwiesenstraße. Der Mann hupte, um die Frau zum Anhalten zu bewegen. Doch sie ignorierte die Signale und flüchtete. Der 26-Jährige notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Als die Beamten zu der 24-Jährigen nach Hause fuhren, trafen sie die Frau an, die nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,03 Promille. Daraufhin wurde sie mit zur Dienststelle genommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, so die Polizei.

Im zweiten Fall war am Montagabend ein 46-Jähriger gegen 18.50 Uhr auf der Mundenheimer Straße (Süd) unterwegs. In Höhe der Einmündung Holbeinstraße fuhr er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto, das auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Der Gesamtschaden an den drei Autos betrage etwa 11.000 Euro. Der 46-Jährige rief selbst die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Das Auto des 46-Jährigen wurde abgeschleppt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt.