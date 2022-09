Seit diesem Schuljahr wird der Alevitische Religionsunterricht auch in Ludwigshafen angeboten. Dies geht aus dem Staatsvertrag hervor, der 2019 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Alevitischen Gemeinde Deutschlands unterzeichnet wurde. „Als Ludwigshafener freut es mich umso mehr, dass wir nach vielen erfolgreichen Jahren in Mannheim, den Alevitischen Religionsunterricht nun auch in Ludwigshafen beginnen können“, sagt der Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis und Stadtrat Baris Yilmaz.

Spannende Monate

„Es waren spannende Monate, bis wir den Unterricht an den Start bringen konnten, aber die vielen Wochen der Vorbereitung haben sich ausgezahlt“, ergänzt der Koordinator des Unterrichts der Gemeinde, Cem Cantekin. Interessierte Schüler können den Unterricht auf Grundschulniveau an der Bliesschule in West, in der Orientierungsstufe an der IGS Ernst-Bloch in Oggersheim und in der Sekundarstufe an der Anne-Frank Realschule plus (West) besuchen. Neben den drei Schulen in Ludwigshafen wird der Unterricht auch weiterhin am Lieselotte-Gymnasium in Mannheim angeboten.

„Schreiben Geschichte“

„Mit dem Alevitischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe schreiben wir ein Stück weit Geschichte in Rheinland-Pfalz, da dies auch für uns eine Premiere ist“, sagt der rheinland-pfälzische Gesamtkoordinator Hüseyin Boyrazli. Der Verein Alevitische Gemeinde und Kulturzentrum Rhein-Neckar-Kreis vertritt die Interessen der in der Metropolregion Rhein-Neckar lebenden Aleviten und ist Mitglied der Dachorganisation der Alevitischen Gemeinde Deutschlands. Sie repräsentiert rund 10.000 Alevitinnen und Aleviten in der Metropolregion und zählt über 1200 aktive Mitglieder mit Sitz in Mannheim.

Aleviten sind Mitglieder einer vorwiegend in der Türkei beheimateten Glaubensrichtung, die sich im 13./14. Jahrhundert unter den zugewanderten oghusisch-turkmenischen Stämmen in Anatolien und Aserbaidschan verbreitete.