Etwas für die Umwelt und eine sauberere Stadt zu tun – das ermöglicht das Projekt „Umweltpatenschaft LU“, das von der Abfallberatung des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) ins Leben gerufen wurde. Teilnehmer sammeln Müll in öffentlichen Räumen einzeln oder in Gruppen. Ziel ist es laut Mitteilung, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern.

Seit dem Start im März 2022 wurden 320 Umweltpatenschaften registriert. Ein Beispiel ist die Initiative Surfrider Baden-Pfalz aus Mannheim, die seit 2024 mit der Geotheschule Nord im Hemshof aktiv ist. 2025 sammelten sie 24 Mal mit 240 Schülern. Dabei wurden 900 Kilogramm Müll und 7900 Zigarettenstummel gesammelt. Eine Zigarette kann bis zu 1000 Liter Grundwasser verunreinigen. Auch die Stadtfüchse LU-Süd, die Wald- und Wiesenfreunde 2010 und die Tagesförderstätte Lebenshilfe Ludwigshafen engagieren sich. Der WBL stellt Arbeitsmaterialien kostenlos zur Verfügung und holt den gesammelten Müll ab.

Infos

Gabriela Pechstein, Telefon 0621 5043433, E-Mail umweltpatenschaft@ludwigshafen.de.