In der VHS Ludwigshafen steigt eine Kleidertauschparty – mit klarer Botschaft gegen Fast Fashion und für Nachhaltigkeit.

Die Stadt Ludwigshafen veranstaltet eine Kleidertauschparty in der Volkshochschule (VHS), um für einen bewussten Umgang mit Mode zu sensibilisieren und an den Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch vor 13 Jahren zu erinnern. Die Aktion findet am Freitag, 24. April, von 16 bis 18.30 Uhr statt.

Dabei kooperieren die Abfallberatung der Stadt, die VHS und die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen. Laut den Veranstaltern führen kurzlebige Trends, Überkonsum und Fast Fashion führten dazu, dass „Modetrends von heute zum Abfall von morgen“ würden. Ziel sei es, Besucher dafür zu sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und Ressourcen nachhaltig umzugehen. Das Tauschen von gebrauchten Kleidungsstücken böte sich an, weil sich die Teile bereits im Kreislauf befinden, produziert sind und keine neuen Ressourcen benötigen. Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können mitgebracht und beliebig viele Stücke mitgenommen werden. Übriggebliebene Teile gehen an die städtischen Kleidertreffs.

Die Stadt kündigt an, in diesem Jahr mindestens drei weitere Kleidertauschpartys in den Räumen der VHS zu planen; weitere Termine sollten im September und November folgen und rechtzeitig bekanntgegeben werden. „Tausch dich glücklich“ statt „Kauf dich glücklich“ lautet das Motto. Die Aktionswochen machen auf Missstände in der globalen Textilindustrie aufmerksam und setzten sich für Menschenrechte, Transparenz, faire Arbeitsbedingungen ein. Auch in der Rhein-Galerie findet eine Aktionswoche dazu statt.

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Informationen im Netz unter www.ludwigshafen.de, per Telefon unter 0621 504-2406 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.

