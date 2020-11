Gut 3,2 Millionen Euro hat die „Aktion 72“ in den vergangenen 48 Jahren für unverschuldet in Not geratene Ludwigshafener eingespielt, 1,9 Millionen Euro seit 1995 gemeinsam mit der RHEINPFALZ. Der traditionelle Konzertauftakt für die Spendeninitiative wurde coronabedingt abgesagt. Doch jetzt gibt es eine Alternative für eine „Anschubfinanzierung.“

Auf das Gastspiel des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz am Abend des 25. November in der Friedenskirche hatten sich schon viele gefreut. Es bildet seit Jahren traditionell den Auftakt der Spendenaktion, die bis Mitte Januar läuft und allein 2019/20 mehr als 106.000 Euro eingespielt hat. Um die 400 Gäste kamen jeweils und bescherten der „Aktion 72“ ein hübsches Sümmchen, sozusagen als Startkapital. Die „Aktion 72“, die Stiftung der Polizei und der Förderkreis Friedenskirche teilten sich das Geld auf.

„Das wäre ein trauriges Bild gewesen“

Doch dieses Mal hätten wegen Covid-19 nur 80 Besucher in die Kirche gedurft, und auch das Orchester wäre nicht in voller Besetzung angereist, wie Ulrich Alter berichtet. Der 55-Jährige ist seit acht Jahren Vorstand der „Aktion 72“ und bereits seit Ende der 1980er-Jahre für die gute Sache engagiert. „Wir wollten nicht, dass nur 20 Prozent des üblichen Publikums das Konzert eines unvollständigen Orchesters erleben können“, erklärt er die Absage. „Das wäre ein trauriges Bild gewesen.“ Auf die übliche Anschubfinanzierung für die Spendenaktion wollte der Vorstand aber auch nicht verzichten. So wurde gemeinsam mit der Polizeiinspektion (PI) Oppau eine Alternatividee geboren, die ebenfalls mit Musik zu tun hat.

Partner teile sich Erlös wieder auf

Statt erste Einnahmen durch ein Konzert zu generieren, soll eine Weihnachts-CD des Landespolizeiorchesters zum Preis von 15 Euro verkauft werden – fünf Euro jeder veräußerten CD soll der „Aktion 72“ zugutekommen, wie Alter berichtet. Wie bisher üblich, teilen sich die drei Partner „Aktion 72“, Polizei und Friedenskirche den Erlös wieder auf. „Das wäre doch ein schönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum“, sagt Alter.

Erstehen kann man die CD direkt bei der PI Oppau, in der Hauptstelle Ludwigshafen der Sparkasse Vorderpfalz (Ludwigsplatz) oder online über den Kartenshop der Friedenskirche unter www.kulturkirche-ludwigshafen.de/Kartenbestellungen.

Gutscheine statt Bargeld

Das Besondere an der „Aktion 72“ ist es, dass sie das gespendete Geld nicht direkt weitergibt, sondern es in Form von Gutscheinen jedes Jahr an etwa 50 gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen weiterreicht. Ob diese Übergabe im Februar wieder im RHEINPFALZ-Pressezentrum stattfinden kann, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Fest steht bereits, dass die RHEINPFALZ die „Aktion 72“ wie seit 25 Jahren mit Fallbeispielen redaktionell begleiten wird. Darin berichten wir, wer von den Zuwendungen in welcher Weise profitiert. 2019/20 waren es über zwei Monate verteilt mehr als 60 Fallbeispiele. Zusätzlich veröffentlicht die Lokalredaktion ein Spendenbarometer sowie eine Liste der einzelnen Spender. Meistens sind es am Ende mehr als 1000.

Gespendet werden kann natürlich auch schon vor dem offiziellen Auftakt Ende November.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.