Zu einem Benefizkonzert zugunsten der Aktion 72 lädt das Katholische Stadtdekanat Ludwigshafen am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in die Kirche Christ König in Oggersheim ein. Zur Aufführung kommt Mozarts Requiem. Das Benefizkonzert gestalten der Chor an St. Jakobus, Schifferstadt, der Ökumenische Chor Schifferstadt, die Camerata Vocale Ludwigshafen und das Heidelberger Kantatenorchester. Die Solo-Parts übernehmen Annik Mörth (Sopran), Jessica Schneider (Alt), Martin Ehrhard (Tenor) und Andrija Sekulic (Bass). Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Aktion 72 wird gebeten. Dabei handelt es sich um eine Adventsspendenaktion für unschuldig in Not geratene Ludwigshafener.