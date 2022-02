Zwei Jugendliche haben am Sonntagnachmittag ein achtjähriges Mädchen im Stadtteil West ausgeraubt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall um 14.52 Uhr in der Burgundenstraße. Dort fragten die beiden Jungen eine Gruppe von Kindern nach Geld. Die Achtjährige lehnte dies ab. Daraufhin wurde sie von den Jugendlichen festgehalten und durchsucht. Einer der beiden Jungs nahm dem Mädchen zwei Euro ab. Dann lief das Duo davon. Die beiden Jungen waren zwischen zwölf und 15 Jahre alt. Ein Jugendlicher trug eine schwarze Jacke und eine weiße Hose. Der andere Jugendliche trug eine grüne Jacke, hatte Pickel und etwas längere Haare. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222