Mehr als 250 Straftaten und 180 Ordnungswidrigkeiten im Raum um Mannheim und Heidelberg hat die Polizei innerhalb von 24 Stunden festgestellt. So lautet die Bilanz des Sicherheitstages, an dem sich das Polizeipräsidium Mannheim zwischen Freitag und Samstag, 6 Uhr, beteiligt hat. 430 Beamtinnen und Beamte aus der Region, der Bundespolizei und des Hauptzollamts waren im Einsatz und haben 3000 Menschen und 900 Fahrzeuge kontrolliert, 20 Gaststätten überprüft und 22 Haftbefehle vollstreckt.

Hundewelpen beschlagnahmt

Den Hinweisen auf eine illegale Hundezucht in der Mannheimer-Neckarstadt ist die Polizeihundeführerstaffel am Freitagnachmittag nachgegangen und stellte Straftaten gegen das Tierschutzgesetz fest. Die Beamten fanden acht Zwergspitzhundewelpen, die sie beschlagnahmten und die nun in Tierheimen versorgt werden.

Fertighaus auf der Autobahn

Bei der Lastwagenkontrolle auf der Autobahn 6 an der Rastanlage Hockenheim-West hielten sie einen Sattelzug an, der mit einem Fertig-Holzhaus beladen war, das unzureichend gesichert war. Es bestanden so gravierende Mängel am Sattelzug, dass das Fahrzeug an Ort und Stelle stillgelegt wurde.

Besuch in der Shisha-Bar

Neben rund 235 Gramm Marihuana und 151 Gramm Haschisch, die unter anderem bei Personenkontrollen entdeckt wurden, sind die Beamten in drei Shisha-Bars fündig geworden: Das Hauptzollamt stellte 115 Kilo Wasserpfeifentabak sicher und veranlasste Steuerstrafverfahren wegen Verstößen nach der Abgabenordnung und dem Tabaksteuergesetz.

„Sicherheit macht nicht an Zuständigkeiten halt!“, betont der Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar und lobt die Kooperation der Bundesländer im Südwesten, die mit diesen Aktionen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bestärken wollen. Das Resümee aus Sicht der Polizei: „Wieder ein voller Erfolg!“