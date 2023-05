Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mit 40 Jahren noch einmal in der Gewichtheber-Bundesliga Eisen zu stemmen. Und dann noch für den deutschen Rekordmeister AC 1892 Mutterstadt am Samstagabend (19 Uhr) gegen das Topteam SV Germania Obrigheim auf der Bühne zu stehen. Das hatte sich Björn Hertrampf bei seinem Wechsel vom KSV Durlach in die Pfalz nicht vorstellen können.

„Ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht und Nina Schroth hat mich daraufhin nach Mutterstadt gelockt. Allerdings bin ich von der zweiten Mannschaft ausgegangen. Doch jetzt bin