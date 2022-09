Mit einem Requiem in der Kirche St. Josef in Friesenheim hat sich die Stadtgesellschaft am Donnerstag mit großer Anteilnahme von Monsignore Erich Ramstetter verabschiedet. Der Ehrenbürger, ehemalige Stadtdekan und Träger des Bundesverdienstkreuzes war am 16. September im Alter von 96 Jahren verstorben. In Vertretung der erkrankten Oberbürgermeister Jutta Steinruck (SPD) sagte ihre Stellvertreterin Cornelia Reifenberg (CDU): „Die Stadt Ludwigshafen verliert mit Monsignore Erich Ramstetter eine kirchlich und sozial engagierte Persönlichkeit, die uns sehr fehlen wird. Sein Wirken war geprägt von unermüdlicher Tatkraft, hohem Pflichtbewusstsein und gutem menschlichen Miteinander.“ Anschließend wurde Ramstetter, den eine enge Freundschaft mit dem früheren und 2017 verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) verband, auf dem Friesenheimer Friedhof beigesetzt.