Auf der A650 bei Ludwigshafen ist laut Polizei am Sonntag gegen 14.20 Uhr ein Auto durch Eisklumpen beschädigt worden. Sie lösten sich von der Ladefläche eines Pick-ups. Beide Fahrzeuge waren zuvor von der B44 auf die A650 aufgefahren. Der Eisklumpen löste sich beim Beschleunigen, schlug in der Windschutzscheibe ein und verursachte einen Sprung in der Scheibe. Sachschaden: rund 400 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug mit Ludwigshafener Kennzeichen soll es sich um einen dunklen Pick-up, vermutlich der Marke Ford, handeln, der Fahrer sei 40 bis 50 Jahre alt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.