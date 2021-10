Die aus sechs polnischen Mitbrüdern bestehende Klostergemeinschaft der Franziskaner-Minoriten in Oggersheim hat Anfang Oktober dieses Jahres das 800. Jubiläum des franziskanischen Lebens und Wirkens in Deutschland gefeiert. Vor etwa 30 Jahren haben die deutschen Minoriten (lateinisch minor heißt kleiner, im Sinn von ohne Eigentum und volksnah) die gleichnamigen Mitbrüder aus der Krakauer Provinz zur Unterstützung ihres Wirkens eingeladen. Bis zum 28. März 1993 betreuten die deutschen Mitbrüder die Wallfahrt. Sie bekamen diese Aufgabe mit der Stiftungsurkunde König Ludwig I. von Bayern, datiert vom 21. April 1844. Am 3. Mai 1845 wurde das Kloster durch Bischof Nikolaus von Weis eingeweiht und eröffnet.

In Italien entstanden

Die Franziskaner-Minoriten gehören zu einem Bettelorden, der vor 800 Jahren in Italien entstand. 2021 jährt sich zum 800. Mal die Ankunft der ersten Franziskaner aus Assisi nach Speyer. Hier kamen die Bettelbrüder von Augsburg aus, der ersten Station diesseits der Alpen. Speyer bot ihnen ein segensreiches Zentrum ihrer Seelsorge. Von Speyer aus gingen die Franziskaner nach Würzburg. Dort ist die Niederlassung bis heute der einzige ununterbrochen bestehende Franziskaner-Konvent in Deutschland.

Die erfolgreiche Wirkung war von einem deutschsprachigen in Spoleto gebürtigen Mitbruder namens Cäsar von Speyer in Italien vorbereitet und in Deutschland durchgeführt.

Aus der Chronik des Jordan von Giano wissen wir, dass er im Speyerer Dom die Priesterweihe empfing und in Salzburg, Mainz und Worms predigte. Später wurde er zum ersten Guardian (Klosterleiter) des Speyerer Konvents. Der Franziskaner-Bettelorden gehört zu dem ältesten Bettelorden der Stadt.

Im Laufe der Geschichte entstanden verschiedene Gemeinschaften. Heute leben und wirken in Deutschland neben den Franziskaner-Monoriten (bekannt durch das schwarze Ordenskleid), die sogenannten braunen Franziskaner (mit ihrem braunen Habit) und die Kapuziner (eine hellbraune Ordenskleidung mit einer langen Kapuze). Sie alle berufen sich auf ihren gemeinsamen Ordensgründer Franziskus von Assisi (1182-1226).

Der Autor

Pater Wojciech Kordas (56) ist Guardian der Oggersheimer Franziskaner-Minoriten und leitender Pfarrer in der Oggersheimer Pfarrei Hl. Franz von Assisi.