Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag eine 50-jährige VW-Fahrerin auf der B38 zwischen Mannheim-Gartenstadt und der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke geprallt. Für die Rettung der Frau sowie für die anschließende Verkehrsunfallaufnahme musste die linke Spur komplett gesperrt werden. Laut Polizei können zum Unfallhergang sowie zur Schwere der Verletzungen derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Wegen der Sperrung kommt es im Bereich der Unfallstelle derzeit noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen.