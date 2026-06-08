Nach einem Fall von Körperverletzung, der sich in der Nähe des Wildparks in Rheingönheim ereignet hat, sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Die Tat geschah bereits am Sonntag, 31. Mai, zwischen 13 und 13.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurde ein 47-Jähriger von dem Unbekannten zu Boden gestoßen und anschließend gebissen. Der Täter flüchtete danach gemeinsam mit seinem Hund in unbekannte Richtung. Das Motiv der Tat ist bislang unklar. Der Gesuchte wird als etwa 1,85 Meter groß und athletisch gebaut beschrieben. Er soll kurze schwarze Haaren und ein langes Gesicht haben. Er trug eine dunkle Hose und ein dunkelblaues Tanktop. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.