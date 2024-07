Kindertagespflege gibt es seit 25 Jahren in Ludwigshafen. Das Angebot für Eltern von Kindern unter drei Jahren hat vor dem Hintergrund fehlender Betreuungsplätze in Kindertagesstätten eine wachsende Bedeutung und ist in Ludwigshafen – im Gegensatz zu anderen Kommunen – auch Teil der Stellenplanung.

Wie aus einer Mitteilung des Deutschen Kinderschutzbunds hervorgeht, werden aktuell in Ludwigshafen über 420 Kinder von 91 Kindertagespflegepersonen betreut. Der Kinderschutzbund informiert auch, dass mit dem Anstieg der Betreuungen die Anforderungen an die Kindertagespflegepersonen gewachsen sind. So muss ein Qualifizierungskurs von 300 Unterrichtsstunden plus 40 Stunden Praktikum absolviert und mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Diese Weiterentwicklung der Qualitätskriterien entspreche der gesetzlich verankerten Gleichwertigkeit der Kindertagespflege mit der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen.