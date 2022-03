Ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch bei einen Unfall zwischen Oggersheim und Mutterstadt schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht stürzte der Mann um 22.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Speyerer Straße. Ermittelt wird, ob ein Motorradfahrer mit einem Chopper in den Unfall verwickelt sein könnte. Zeugen hätten das Motorrad an der Unfallstelle in der Nähe der TWL-Wasserwerke gesehen. Der Chopper-Fahrer habe gebremst, sei dem Stürzenden ausgewichen und weiter in Richtung Mutterstadt gefahren– nachdem weitere Fahrzeuge anhielten. Aufgrund der schweren Verletzungen konnte der 41-Jährige noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die Polizei bittet den Chopper-Fahrer und weitere Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.