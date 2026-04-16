Ein 39-jähriger Mann sitzt nach einem Drogenfund in Mannheim in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervor.

Der polnische Staatsangehörige wurde am Dienstag, 14. April, gegen 16.50 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei fanden die Einsatzkräfte 88 Tabletten Oxycodon, eine geringe Menge Amphetamin sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Beamten mehrere Gegenstände mit Drogenanhaftungen sowie zwei Feinwaagen sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie weiterer Verstöße. Der Mann wurde am Mittwoch, 15. April, einem Richter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.