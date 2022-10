Ein 37-Jähriger hat am Samstagabend im Südwest-Express am Mannheimer Hauptbahnhof einen Bahn-Mitarbeiter attackiert. Gegen 19.30 Uhr wollten der Mann und seine Frau laut Bundespolizei in den Zug einsteigen. Da die Frau einen Kinderwagen mit sich führte, wies der Bahn- Mitarbeiter sie offenbar darauf hin, besser in einen anderen Wagen einzusteigen. Daraufhin griff der 37-Jährige den Mann unvermittelt an. Seine Frau soll ihn schließlich von weiteren Attacken abgehalten haben. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.