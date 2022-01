Wie manch einer vielleicht vermutet, ist Ludwigshafen gar nicht so flach. 125 Meter über Normalnull ragt der Michaelsberg, umgangssprachlich auch Monte Scherbelino genannt, in die Höhe. Alljährlich fordert der „Monte“ beim Oggersheimer Berglauf die Sportler heraus.

Am Sonntag, 20. Februar, lädt die TG Oggersheim zur mittlerweile 34. Auflage. Ab sofort ist das Anmeldeportal geöffnet. Es ist die traditionsreichste Laufveranstaltung der Stadt, ja sogar eine der ältesten in der Pfalz. Untrennbar verbunden ist der Volkslauf mit dem im vergangenen Jahr im Alter von 83 Jahren verstorbenen Gründer Jürgen Krüger und seinem Nachfolger Roger Cambeis, der nach wie vor im Leichtathletik-Nachwuchsbereich der TGO aktiv ist. Vor einigen Jahren hat Johannes Moeller das Zepter übernommen und führt den beliebten Lauf in die Zukunft.

Start und Ziel ist für alle Läufer um 10 Uhr an der Bezirkssportanlage Oggersheim, In den Neugärten. Der Berglauf über 10,6 Kilometer ist größtenteils flach, doch mittendrin wartet die Herausforderung: das Erklimmen der höchsten Erhebung der Stadt. Wer den Gipfelstein, der immer wieder von Vandalen heimgesucht und beschmiert wird, erreicht hat, für den geht’s auf den Heimweg in Richtung Bezirkssportanlage Oggersheim. Den Halbmarathonis bleibt auf dem Zwei-Runden-Kurs dagegen der Monte Scherbelino erspart. Auch die Walker sind über 7,5 Kilometer auf einem ebenen Rundkurs unterwegs.

Sachpreise für die Sieger

Die Startgebühr beträgt zehn Euro, allerdings wird diese erst kurz vor oder nach der Veranstaltung eingezogen. Ein Start ist coronabedingt nur mit einem amtlichen 2G-Nachweis möglich. Auf die drei Erstplatzierten in jeder Altersklasse (Ausnahme: Walking) warten Sachpreise.

Der Oggersheimer Berglauf fand zuletzt 2020 statt – als einer der letzten Laufwettbewerbe vor dem Lockdown. Die 33. Auflage über 10,6 Kilometer entschied vor zwei Jahren der Ludwigshafener Lennart Nies, der für den TV Maikammer startet, für sich. Claudia Wipfler (Team Erdinger Alkoholfrei) gewann die Frauenwertung. Im Halbmarathon siegten Jan-Philipp Kugler (TriBee Triathlon) und Yvonne Jung (RC Vorwärts Speyer).

Info

Termin: 20. Februar, Start (10 Uhr) und Ziel an der Bezirkssportanlage Oggersheim.