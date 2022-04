Am Mittwochmittag hat ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofs seine 22-jährige Frau geschlagen und getreten. Laut Bundespolizei wurde eine Streife gegen 15.30 Uhr auf eine verbale Auseinandersetzung mehrerer Personen beim Reisezentrum der Deutschen Bahn aufmerksam. Befragungen der umstehenden Personen ergaben, dass der 33-Jährige zuvor seine Frau und sein Kleinkind körperlich angegriffen haben soll. Die Bundespolizisten stellten die Identitäten aller beteiligten Personen fest. Währenddessen schrie der Tatverdächtige ununterbrochen lauthals umher. Zudem bedrohte er sowohl die Beamten als auch seine Frau. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen daraufhin vorläufig fest und brachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof. Die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage im Hauptbahnhof bekräftigten den geschilderten Sachverhalt. Den Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Bedrohung.