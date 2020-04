Weil er in Schlangenlinien durch das Ludwigshafener Stadtgebiet gefahren ist, ist ein Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen. An der Halteranschrift in Mutterstadt, wo auch das Auto stand, traf eine Polizeistreife den 29-jährigen Fahrer an. Ein Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Da der Fahrer angab, nach dem Abstellen des Wagens Wodka getrunken zu haben, wurden ihm auf der Polizeidienststelle zeitversetzt zwei Blutproben von einem Arzt entnommen. Anhand der Ergebnisse lässt sich laut Polizei berechnen, wie hoch der Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt der Autofahrt war. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.