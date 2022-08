Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Donnerstagnachmittag eine stark alkoholisierte Frau aus dem Stadtteil West ins Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann hatte den KVD um Hilfe gebeten, weil sie zu viel getrunken und sich in der gemeinsamen Wohnung ihm gegenüber aggressiv verhalten hatte. Im Gespräch mit den Einsatzkräften wies die Frau starke Stimmungsschwankungen auf. Als ihr mitgeteilt wurde, dass sie wegen ihres Verhaltens in eine Klinik eingeliefert werde, rastete die Frau aus und versuchte, ihren Ehemann anzugreifen. Weil sie erheblichen Widerstand leistete, legte die KVD-Streife der Frau Handschellen an. Ein Alkoholtest in der Klinik ergab bei ihr einen Wert von 2,7 Promille. Die Frau wurde stationär aufgenommen.