Ein 22-Jähriger steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht, Mitte Juni in Heidelberg-Kirchheim eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Der Mann wurde hinter einem Lebensmittelmarkt auf die Frau aufmerksam und soll sie laut Polizei in ein Gespräch verwickelt haben. In dessen Verlauf habe er sie zu Boden gezogen. Zunächst soll er der Frau unter das T-Shirt gefasst und ihr mit einem Messer gedroht haben. Anschließend habe er gegen den Willen der Frau Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Eine Fahndung per Hubschrauber in der Tatnacht verlief ergebnislos. Am 1. Juli konnte der Beschuldigte aber gefunden und festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.