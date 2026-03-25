Eine 22-Jährige hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Mannheimer Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei angegriffen. Verletzt wurde dabei niemand. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn meldeten gegen 23.15 Uhr eine alkoholisierte Frau, die sich mit einem Fahrrad im Bahnhofsbereich bewegte. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die 22-Jährige kurze Zeit später auf einem Parkplatz an und kontrollierten sie, teilt die Polizei mit.

Die Frau verweigerte bereits zu Beginn die Vorlage eines Ausweisdokuments. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen Beamten körperlich anzugehen, was verhindert wurde. Während der anschließenden Fixierung hat die Tatverdächtige Widerstand geleistet und wiederholt Beleidigungen geäußert.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ordnete eine Blutentnahme an, um einen möglichen Drogenkonsum festzustellen. Die 22-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend an eine Angehörige übergeben. Sie erwartet Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.