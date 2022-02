In der Nacht zum Sonntag haben zwei junge Männer einen 19-Jährigen im Stadtteil West überfallen und ausgeraubt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Überfall um 2.10 Uhr in der Frankenthaler Straße. Die Täter nahmen ihrem Opfer Bargeld sowie Wertgegenstände ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 21 Jahre alt. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke mit weißer Basecap, der andere eine schwarze Mütze und eine auffallend glänzender Weste. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9632222.