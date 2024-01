Mehrere Tausend Menschen haben unter dem Motto #NieWiederIstJetzt am Samstagnachmittag in Heidelberg gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Rund 18.000 Menschen seien in der Innenstadt zusammengekommen, teilt die Polizei mit. Der Versammlungszug war den Beamten zufolge mehrere Kilometer lang, so dass es aufgrund der Größe zu zeitweisen Beeinträchtigungen im Straßen- und auch im öffentlichen Nahverkehr kam. Der Personennahverkehr im Stadtgebiet sei zwischenzeitlich eingestellt worden. Zur Abschlusskundgebung auf dem Universitätsplatz kamen laut Polizei rund 5000 Teilnehmer zusammen. Auch in Mannheim soll es unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! - Demokratie und Vielfalt erhalten“ eine Kundgebung geben – und zwar am Samstag, 27. Januar, 16 Uhr, am Alten Messplatz.