„Am Sonntag bleibt die Küche kalt, da gehen wir in die Christuskirche.“ So ähnlich könnte es in manch einer Familie im Lautrer Osten heißen, wenn ein „Sonntag ma(h)l anders“ ansteht. Was steckt hinter der Initiative und worüber sorgt sich Pfarrerin Katherina Westrich?

Egal ob der Speiseplan Gegrilltes oder Gulasch verspricht – viermal im Jahr sind alle eingeladen, zu einem kostenfreien gemeinsamen Mittagessen in netter Gesellschaft, Kaffee und Kuchen inklusive. Zwischen 50 und 100 Menschen sind es, die an einem „Sonntagsma(h)l“ teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Einige kennen sich und sind regelmäßig dabei, doch immer wieder stoßen auch neue Gäste dazu, knüpfen Kontakt zu bisher Fremden und genießen das Essen. Stets sehr gut besucht sind die Grillfeste, erklärt Pfarrerin Katharina Westrich. Mehr als einmal fragten Besucher erstaunt nach, wenn sie einen gefüllten Teller überreicht bekommen: „Wo zahlt man denn bei euch?“ Gar nicht – genau das sei die Idee des „Sonntag ma(h)l anders“. Ermöglicht wird die Aktion durch Sach- und Geldspenden.

„Regelmäßig unterstützen uns in den Herbstmonaten die AWO sowie der Bremerhof mit Eintöpfen. Besonders gefragt ist das Gulasch vom Bremerhof“, erzählt Westrich. Besonders dankbar ist sie für die Unterstützung durch „alt - arm - allein“, die den Einkauf von Grillfleisch und der ebenfalls kosten- und alkoholfreien Getränke ermöglicht. „Das ist wirklich großartig und sorgt dafür, dass wir uns um die Finanzierung unseres Angebotes keine Sorgen zu machen brauchen.“

Helfersuche nicht immer einfach

Dennoch kräuseln Sorgenfalten die Stirn der Pfarrerin. Seit rund vier Jahren kümmert sich das überkonfessionelle Team der Christuskirche darum, dass die Aktion läuft. „Für ein solches Angebot braucht es zahlreiche helfende Hände. Da sind Salate und Kuchen vorzubereiten, es müssen Bänke gestellt und geschmückt werden. Am Sonntag selbst geben die Helfer das Essen aus und nachdem jeder satt geworden ist, sorgen unsere Küchenfeen beim Abwasch für Ordnung und Sauberkeit. Das ist immer wieder ein großer Kraftaufwand“, berichtet Westrich. Auch wenn sie auf viele engagierte Mitglieder vertrauen kann, nicht zuletzt ihre Kollegin Kira Seel und Vikarin Theresa Gilcher, gab es während der vergangenen Jahre doch auch immer wieder etwas „Schwund bei den Helfern – und jünger werden wir schließlich alle nicht“, meint die Pfarrerin. „Wir sind darauf angewiesen, dass die Belastung auf genügend Schultern verteilt wird, damit jeder einzelne mit Spaß dabei sein kann.“ Schließlich engagieren sich alle ehrenamtlich. Daher ist es Westrich ein großes Anliegen die Gruppe wieder etwas zu vergrößern: „Wenn sich jemand von der Idee dieses besonderen Angebotes angesprochen fühlt, wären wir sehr glücklich, ihn oder sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“

Die Organisation der Aktionen läuft digital per Doodle-Umfrage und Aufgaben-Padlet, am Tag selbst sollten Helfer etwa zwei bis drei Stunden Zeit einplanen.

Info

Bei „Sonntag ma(h)l anders“ gibt es am 26. Mai und 14. Juli eine Grillparty. Am 6. Oktober und 24. November kommen Suppe beziehungsweise Eintopf auf den Tisch. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr beginnt das Essen etwa gegen 12 Uhr. Im Anschluss gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Helfer sich per E-Mail an katherina.westrich@evkirchepfalz.de oder telefonisch 0631 42584 melden.