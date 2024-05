Von Überschwemmungen ist Speyer trotz der Regenfälle der vergangenen Tage bislang verschont geblieben. Allerdings behält die Feuerwehr die Lage im Blick und sie unterstützt mit Material und Personal die Menschen in anderen Teilen Südwestdeutschlands: Bereits am Freitagabend sei nach einer Alarmierung durch die ADD-Koordinierungsstelle ein in Speyer stationierter Abrollbehälter, in dem sich Boote befinden, nach Saarbrücken gebracht worden, informiert die Speyerer Feuerwehr. Der Transport und die Einweisung der Einsatzkräfte vor Ort hätten fast die ganze Nacht gedauert. Am Sonntagnachmittag sei ein weiterer Abrollbehälter mit Sandsäcken nach Wörth gebracht worden. Auch dort wurden laut Feuerwehr Einsatzkräfte eingewiesen, damit im Anschluss dringend benötigte Sandsäcke wie am Fließband gefüllt und in Position gebracht werden können.

Auch in Speyer sei die Feuerwehr seit Freitag im Hintergrund aktiv, auch wenn sie bislang keine Überflutungen im Stadtgebiet bekämpfen musste. „Unser Leitungsdienst beobachtet unablässig die Wetterentwicklungen und vor allem die Pegel unserer Gewässer zweiter und dritter Ordnung sowie den Rhein“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel. Zusammen mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann, der beim Baubetriebshof angesiedelten Wasserwehr und dem THW werte der Leitungsdienst mehrfach am Tag die Informationen aus. In gemeinsamen Besprechungen würden weitere Maßnahmen besprochen und Bereitschaften organisiert. „Bislang waren in Speyer außer regelmäßigen Kontrollen durch die Wasserwehr keine größeren Eingriffe nötig, aber eine erneute Regenfront in der Pfalz, die am Dienstag erwartet wird, lassen wir für die Speyerer Bürger nicht aus den Augen“, sagt Tremmel. Die Böden seien durchnässt und der Grundwasserspiegel hoch. Dadurch könnten sich weitere Regenschauer in der Pfalz stärker als sonst auf die Bäche auswirken, die durch Speyer fließen.