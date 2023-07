Mit 166 anstatt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 Stundenkilometern war ein Audi-Fahrer laut Polizei am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf der A650 im Bereich Ludwigshafen unterwegs. Aufgefallen war der Raser einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Direktion Neustadt – ausgestattet mit einer geeichten Videomessanlage. Der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war in in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Nach Abzug der Toleranz bleibe eine Nettogeschwindigkeit von 157 und somit eine Überschreitung um 57 Stundenkilometer. Dem Mann drohen ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.