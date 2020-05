Ein 16-Jähriger ist in einem Weiher in Ludwigshafen ertrunken. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Badeunfall am Mittwochabend am Holzschen Weiher im Maudacher Bruch. Der Jugendliche hatte mit seinen Eltern ein ferngesteuertes Elektroboot auf dem See fahren lassen. Als das Boot wohl wegen eines leeren Akku etwa 80 Meter vor dem Ufer liegen blieb, wollte der 16-jährige das Boot zurückholen und stieg ins Wasser. Beim Schwimmen ging er plötzlich unter. Rettungsversuche durch den Vater und einen Passanten verliefen erfolglos. Die Mutter setzte einen Notruf ab. Die Taucherstaffeln der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und des DRK suchten bis spät in der Nacht nach dem Vermissten. Im Einsatz war auch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die DLRG, sowie die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal. Auch ein Sonar und eine Drohne wurden eingesetzt. Die Suchaktion wurde am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Der Ertrunkene wurde um 12.43 Uhr gefunden und aus dem Gewässer geborgen. Die Hinterbliebenen werden durch die psychosoziale Notfallversorgung des Roten Kreuzes betreut.