Ein 28-Jähriger hat laut Polizei am Donnerstagabend in West einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht. In der Burgundenstraße kam es zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und drei Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren. Sie hatten den 28-Jährigen angesprochen, warum er mit einem Messer herumhantiere. Die drei flüchteten, doch der 28-Jährige holte den 16-Jährigen ein und bedrohte ihn. Die hinzugerufene Polizei verfolgte den 28-Jährigen, der mit dem Rad davonfuhr und schließlich in den Straßenbahngleisen in der Rohrlachstraße feststeckte, stürzte und festgenommen werden konnte. Der Mann hatte ein Klappmesser bei sich, das sichergestellt wurde. Er war stark betrunken und hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bereits am Nachmittag hatte der 28-Jährige einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst.