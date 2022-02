1500 Menschen haben laut dem zuständigen Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Montagabend in Vorder- und Südpfalz gegen die staatlichen Corona-Auflagen protestiert, 300 Polizisten waren im Einsatz. Die Demos verliefen weitgehend friedlich und störungsfrei. In Ludwigshafen waren 75 sogenannte Spaziergänger in der Innenstadt unterwegs und damit so viele wie in der Vorwoche. 70 waren es in Frankenthal, 25 in Speyer.

Im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis protestierten 160 Menschen gegen die Corona-Regeln: jeweils 40 in Maxdorf und Mutterstadt, 35 in Altrip, 30 in Schifferstadt und 15 in Dannstadt-Schauernheim. 110 Menschen zogen in Haßloch auf die Straße. Seit Mitte Dezember zählte das Polizeipräsidium in seinem Zuständigkeitsgebiet damit 12.820 „Montagsspaziergänger“, 2300 Polizisten „begleiteten“ seither die überwiegend nicht angemeldeten Demos.

375 Teilnehmer bei Gegendemos

Die meisten Kritiker der Corona-Maßnahmen bei angemeldeten Versammlungen – in der Summe insgesamt 329 – waren am Montag in Bad Dürkheim (260), Deidesheim (50), Neustadt (4) und Landau (15) unterwegs. Bei angemeldeten Gegenversammlungen trafen sich insgesamt 375 Menschen in Freinsheim (55), Grünstadt (70), Bellheim (50) und Landau (200). Daneben wurde auf verschiedenen Plattformen erneut dazu aufgerufen, sich öffentlich zu treffen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen.

Die überwiegende Anzahl der Personen berücksichtigte laut Polizei die Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung, hielt erforderliche Mindestabstände ein und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Gegen Versammlungsgesetz verstoßen

Von 42 Personen wurde die Identität festgestellt. Es wurden 28 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Darüber hinaus wurden gegen sechs Personen – drei in Landau, zwei in Bad Bergzabern, eine Person in Edenkoben – Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.