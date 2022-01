Zwei unbekannte Jugendliche haben laut Polizei am Donnerstag einen 15-Jährigen in West mit einem Messer bedroht und sind anschließend geflüchtet. Der 15-Jährige befand sich gegen 14 Uhr an der Haltestelle „Rohrlachstraße“ in der Frankenthaler Straße, als die Täter auf ihn zukamen. Einer der Jugendlichen zückte ein Messer und forderte eine E-Zigarette von dem 15-Jährigen. Als er die Herausgabe verweigerte, liefen die Täter weg. Der Jugendliche mit dem Messer war etwa 15 Jahre alt und trug eine Frisur mit Undercut. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.