Die traditionelle Handballwoche ist eine Institution in Neuhofen. Bei dem Turnier des TuS Neuhofen ging es sieben Tage lang auf den Rasenplatz auf Torjagd.

Neuhofen stand zuletzt ganz im Zeichen des Handballs. Die traditionelle Handballwoche der TuS Neuhofen verwandelte das Sportgelände rund um die Rehbachhalle erneut in einen Treffpunkt für Handballakteure aller Altersklassen. Viele Mannschaften aus der Region und darüber hinaus waren angereist, um auf den Rasenfeldern um Tore, Punkte und Turniersiege zu kämpfen.

Bereits zu Beginn sorgte das beliebte Jedermann-Turnier an den ersten beiden Spieltagen für ausgelassene Stimmung. Ehemalige Spielerinnen und Spieler, Freizeitmannschaften sowie Vereinsmitglieder trafen sich zu spannenden Begegnungen und geselligem Austausch. Dabei standen neben den sportlichen Leistungen vor allem die Gemeinschaft und das Miteinander im Mittelpunkt. Turniersieger unter den 16 teilnehmenden Teams wurde die Mannschaft „Guardians of the Schorle“, die in einem spannenden Finale am Freitagabend die „Erdbeerprinzessinnen“ bezwang.

Nachwuchs am Ball

Danach nahmen die jüngsten Handballerinnen und Handballern die Spielfelder in Beschlag: Die E- und F-Jugend neben viel Einsatz und Begeisterung auch ihr Können. Eltern und Zuschauer feuerten die Kinder dabei lautstark an und sorgten für Atmosphäre.

Die älteren Jugendmannschaften von der C- bis zur A-Jugend lieferten sich anschließend spannende und teils hochklassige Begegnungen. Besonders erfreulich war das große Engagement, die Mannschaften überzeugten hier mit Teamgeist und Kampfbereitschaft.

120 Teams am Start

Zum Abschluss der Neuhofener Handballwoche gingen die Turniere der Frauen- und Männermannschaften sowie weiterer Jugendklassen über die Bühne. Trotz sommerlicher Temperaturen zeigten die Teams attraktive Spiele mit teils sehenswerten Aktionen. Insgesamt über 120 Vereinsmannschaften (über 40 pro Vereinsturniertag) sowie die 16 Jedermannteams machten die TuS-Handballwoche zur größten Veranstaltung dieser Art in der Region.

Neben dem Sport sorgten viele Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Die Verantwortlichen der TuS Neuhofen zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. „Dank der großen Beteiligung war die Handballwoche 2026 erneut ein voller Erfolg“, informiert der Verein. „Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits auf die nächste Auflage des traditionsreichen Handballturniers in Neuhofen.“