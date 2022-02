Stilles Gedenken an zwei getötete Kollegen: Am Freitag um 10 Uhr haben alle Dienststellen des für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen in Form einer Schweigeminute den am Montagmorgen in Kusel getöteten Kollegen gedacht. Neben zahlreichen Bürgern nahmen auch Vertreter der Politik und anderer Organisationen der Blaulichtfamilie an der Schweigeminute teil und bekundeten ihr Beileid – insgesamt rund 200 Personen. „Für diese überwältigende Anteilnahme möchten wir uns im Namen aller Mitarbeiter des Polizeipräsidiums bedanken“, heißt es in einer Mitteilung. Wegen zahlreicher Nachfragen macht das Präsidium um Behördenleiter Georg Litz auf die Möglichkeit einer Spende aufmerksam. Die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz habe ein Spendenkonto für die Angehörigen und Familien der jungen Frau (24) und ihres Kollegen (29) eingerichtet.

Spendenkonto



Polizeistiftung Rheinland-Pfalz, Sparda Bank Südwest, IBAN DE15 5509 0500 0001 9899 79, Verwendungszweck „Kusel – zwei von uns“