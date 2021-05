Ein mobiler Blitzer in der Rheinallee im Stadtteil Süd hat bei Frank Wiening aus Mutterstadt für Unmut gesorgt. Seiner Meinung nach ist die Messung in der dortigen Tempo 30-Zone nicht gerechtfertigt gewesen. Die Stadt sieht aber durchaus eine Gefahrenstelle.

Viele kennen ihn, den Ärger über den kurzen roten Blitz am Straßenrand. Anfang Juli ist Frank Wiening auf Höhe der Rheinallee 4 in Ludwigshafen von einer mobilen Blitzeranlage erwischt worden. Wieso gerade an dieser Stelle ein Blitzer steht, kann der Mutterstadter nicht nachvollziehen.

„Hier gibt es keine besondere Gefahrenstelle. Und die Ampel, auf die bei Beginn der 30er-Zone hingewiesen wird, ist nach meiner Ansicht frühzeitig sichtbar“, schreibt er in einer E-Mail. Außerdem stehe das Messgerät nur knapp zehn Meter hinter dem Hinweisschild auf die 30er-Zone. Im Normalfall halte die Straßenverkehrsordnung die Messung mit einem Abstand von 50 bis 100 Metern hinter dem Schild für angemessen. „Daher habe ich die Rechtmäßigkeit der Messung in Frage gestellt“, sagt der 59-jährige Wiening.

Begründung der Stadt

Die Stadt hält eine Tempo-Messung an dieser Stelle jedoch für angemessen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ heißt es in einer Stellungnahme: „An diesem Ort handelt es sich um eine Gefahrenstelle, da sowohl der Bereich Tiefbau, als auch eine dort ansässige Firma Baumaßnahmen vornehmen.“ Es müsse mit Schwerladeverkehr und Rangiervorgängen gerechnet werden. „Um die Verkehrssituation in der unübersichtlichen Kurvenlage zu entschärfen, ist dafür die Beschilderung angepasst und eine Ampel gestellt worden“, heißt es weiter.

Auch bei der Aufstellung der Schilder seien keine Fehler passiert. Der Abstand zum ersten Verkehrszeichen „Beginn einer Tempo 30-Zone“ betrage laut der Stadt 119 Meter. „Die Wiederholungsschilder befinden sich 18 Meter vor der Anlage.“ Da das erste Schild linker Hand zu sehen sei, sei nicht zu erwarten, dass es von parkenden Fahrzeugen verdeckt wird. Als Messgrund genüge die Tatsache, dass es sich um eine Gefahrenstelle handele.

„Das Thema Gefahrenstelle ist wohl eine Frage der Einschätzung. Aber hier lohnt wohl keine Diskussion“, sagt Frank Wieling. Er hat nach seinem Verstoß die Stelle wiederholt besucht und bleibt bei seiner Meinung. „Das erste 30er-Schild ist mir nicht aufgefallen. Es war dort wiederholt durch Fahrzeuge verstellt.“ Inzwischen habe er die Strafe aber bezahlt. Momentan steht der mobile Blitzer nicht mehr an der Stelle.