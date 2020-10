Die Stadt Edenkoben hat zwei Liegebänke an exponierten Stellen entlang des Triefenbachs aufgestellt. Gespendet hat sie die Firma Schnier aus Edenkoben. Ein Waldsofa steht am „Platz der Begegnung“ gegenüber der Kelter am Woogweg. Dort führt der Themenweg „Weg der Gedichte“ vorüber. Die Bank öffnet den Blick zum Haardtrand mit Friedensdenkmal und Kropsburg. Die zweite Schwungliege erhielt ihren Platz unter Weiden. Von dort zeigt sich die Villa Ludwigshöhe. Die Stadt freut sich über die Idee der Firma, Waldsofas als Erholung für Wanderer bereitzustellen.